美超市傷3人 槍手自轟亡

美國俄亥俄州比弗克里克周一晚上發生槍擊案，一名男子持步槍闖進當地一間連鎖超級市場沃爾瑪開火，最少3人中槍。有報道指，槍手其後自轟死亡。社交網影片顯示，有目擊者情緒激動，亦有人受驚不斷痛哭。警方事後指，社區不受槍擊事件威脅。（綜合報道）