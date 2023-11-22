兩岸國際

美超市傷3人 槍手自轟亡

美國俄亥俄州比弗克里克周一晚上發生槍擊案，一名男子持步槍闖進當地一間連鎖超級市場沃爾瑪開火，最少3人中槍。有報道指，槍手其後自轟死亡。社交網影片顯示，有目擊者情緒激動，亦有人受驚不斷痛哭。警方事後指，社區不受槍擊事件威脅。（綜合報道）
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