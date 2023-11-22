德桑蒂斯：80歲不適合做總統

德桑蒂斯

【本報綜合報道】美國佛羅里達州州長兼共和黨總統參選人德桑蒂斯周日表示，總統職位不適合80歲的人擔任，矛頭直指黨內勁敵前總統特朗普和現任總統拜登。

特朗普生於1946年6月14日，一旦明年再次當選總統，2025年1月入主白宮時將會接近79歲。拜登生於1942年11月20日，2021年1月就任總統時年屆78歲，是美國史上最年長的總統；他周一踏入81歲，若來屆大選成功連任，將會以82歲高齡展開第二個總統任期。

指特朗普狀態與2016年不同 現年45歲的德桑蒂斯接受電視台訪問，主持人指特朗普團隊不讓他參加共和黨總統初選辯論，是因為他會認錯人，「搞不清（前總統）奧巴馬和拜登」，詢問德桑蒂斯認為特朗普的精神狀態如何，做總統是否年紀太大。德桑蒂斯指，特朗普若2025年1月就任總統，將較拜登上任時更年長，現時的特朗普與2016年大選時已不同。

德桑蒂斯形容自己「正值壯年」，揚言可完成兩屆總統任期，達成重大政治成果，讓美國再次前進。

特朗普