英新冠聽證會揭露 辛偉誠：可任由民眾死去

辛偉誠

【本報綜合報道】英國新冠疫情調查委員會周一召開公開聽證會，揭露現任首相辛偉誠在2020年反對第二次封城時，認為政府應該「任由民眾（染疫）死去」。辛偉誠的發言人稱無意回應每一項零碎指控，他會在向委員會作供時說明。

聽證會上公開前首相約翰遜的首席科學顧問瓦蘭斯（Patrick Vallance）2020年10月25日的日記，政府內閣當天開會討論施加防疫限制。約翰遜主張放寬封鎖，接受疫情將會造成更多的傷亡，並形容政府已經打了漂亮一局。日記引述曾經擔任約翰遜首席特別顧問的甘明思指出，時任財相辛偉誠認為，「任由民眾死去是可以接受的」。

科學顧問稱無想過公開日記 另一篇日記則顯示，辛偉誠在2020年7月一場視像會議談論第一次封城後推動經濟開放，他認為新冠疫情重點是應對科學家而不是應對病毒。瓦蘭斯周一回應日記被公開時，稱日記內容是他每天的「大腦垃圾」幫助減壓，強調從未想過日記內容會公諸於眾。