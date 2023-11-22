比工業革命前水平高兩度 上周五全球平均氣溫創紀錄

【本報綜合報道】根據歐盟氣候監測機構哥白尼氣候變化服務局副主任勃吉斯（Samantha Burgess）在社交網分享的初步數據，上周五全球平均氣溫比工業革命前水平高攝氏2.06度。

有指這個關鍵的數字只是暫時被突破，並不意味世界永久進入升溫攝氏兩度的狀態，但代表全球步向在某種情況下，氣候危機將無法逆轉的長期局面。勃吉斯稱，最佳估計這是全球氣溫首次超過1850年至1900年、工業革命以前水平攝氏兩度以上。

指接近國際共識上限 勃吉斯表示，上周五全球平均氣溫比1991年至2020年水準高攝氏1.17度，創下11月最熱一天的紀錄。她指地球一天的升溫超過攝氏兩度，不代表巴黎氣候協定被打破，但凸顯接近國際間達成共識的上限，預期未來幾個月和幾年升溫將會高於工業革命前水平攝氏1.5度和兩度天數的頻率增加。