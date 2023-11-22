韓英將升格為全球戰略夥伴關係

【本報綜合報道】南韓總統辦公室周一透露，在英國國事訪問的總統尹錫悅今日將與英國首相辛偉誠舉行會談，屆時雙方簽署《唐寧街協議》，把韓英雙邊關係從「創新全面夥伴關係」升格為「全球戰略夥伴關係」。

南韓總統室表示，《唐寧街協議》在韓英迎來建交140周年之際，指明兩國未來合作方向，內容覆蓋雙方對朝核等朝鮮半島問題的一致立場，以及攜手應對烏克蘭局勢、印太和中東地區局勢等全球熱點問題的意志。此外，雙方將加強國防、安全、軍工領域的合作。

簽共同出口軍工諒解備忘錄 軍工方面，雙方將簽署關於共同出口軍工的諒解備忘錄，以及旨在加大網絡安全力量的戰略網絡夥伴關係。國家安全方面，雙方將擴大實施聯合演習，積極推進旨在落實聯合國安理會對朝制裁的海洋聯合巡查。

兩國也着手改善現有《韓英自貿協定》的談判，以及簽署關於半導體合作的諒解備忘錄。南韓總統室表示，韓英簽署《唐寧街協議》，有望進一步鞏固兩國的合作關係，推動雙邊關係更上一層樓。