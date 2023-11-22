逾兩萬華人戰區滯留 緬同盟軍促盡快撤走

緬甸國內衝突加劇，網上近日流傳一份緬甸民族民主同盟軍軍事委員會的通告，要求果敢老街外籍人士迅速撤離戰區。緬甸民族民主同盟軍發言人李家文周一向中國內地傳媒證實通告屬實，指區內仍然有兩萬至3萬名華人滯留。

通告顯示，緬甸民族民主同盟軍包圍老街後遲遲未發起總攻，讓市內居民和外籍人士更多避戰時機，盡量避免造成平民重大傷亡；同時呼籲滯留在老街的中國人盡快回國，所有居民盡量遠離緬軍政府部隊人員和軍事據點，切勿擅自盲目疏散到老街外圍，及時認真對待上述要求。李家文指緬甸民族民主同盟軍目前主要活動範圍為老街外圍區域，已經有兩萬多名華人回到中國，他提醒仍然在當地的華人盡快撤離。

緬北再向中方移交571電騙犯 另一方面，中國內地持續與緬甸合作，打擊緬北涉華電訊網絡詐騙犯罪。中國公安部周二公布，緬北相關地方執法部門至今共向中方移交3.1萬名電騙疑犯，其中63人為幕後「金主」、組織頭目和骨幹，1,531人為網上在逃人員，並被涉案地公安機關陸續押回。公安機關將徹查他們的違法犯罪事實，堅決依法嚴懲。

雲南西雙版納、普洱、臨滄等地公安機關今年9月以來，與緬甸相關地方執法部門開展邊境警務執法合作，開展一系列打擊行動，一大批電騙疑犯先後移交中方。公安機關本月起進一步深化中緬警務執法合作，果敢電騙集團重要頭目明國平、明菊蘭、明珍珍被緝拿歸案，首犯明學昌畏罪自殺，剷除一大批境外詐騙窩點。德宏公安機關邊境警務執法合作上周六取得突破，緬北木姐地區執法部門把571名電騙疑犯陸續移交中方。

公安機關有關負責人表示，將保持對緬北電騙集團高壓嚴打態勢，全力清剿詐騙窩點，緝捕涉詐人員，維護邊境安全穩定。雲南昆明、浙江金華、安徽合肥等地的火車站近來出現壯觀的押解場面，大批頭戴黑色布套的疑犯在警方荷槍實彈押解下送往看守所。警方指，這些疑犯一般視情況會先拘留30天。本報綜合報道