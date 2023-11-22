醫院再遇襲12死 世衞籲循人道主義法保護

【本報綜合報道】以色列坦克周一向巴勒斯坦加薩地帶北部地區印尼醫院開火，造成病人在內最少12人死亡，世界衞生組織總幹事譚德塞表示震驚。以軍指被醫院外圍的武裝分子攻擊，才向敵方目標開火，宣稱採取措施盡量減少傷害非戰鬥人員。

世界衞生組織表示，印尼醫院自上月7日以巴爆發新一輪衝突以來至少5次遇襲，持續受到破壞，此前因缺乏燃料和電力而停運，目前水和基本藥品嚴重短缺，只提供基本服務。世界衞生組織呼籲各方，根據國際人道主義法尊重並保護醫療衞生設施。

加薩地帶衞生部門表示，衝突已造成逾1.3萬人死亡。加薩地帶最大的希法醫院早前把31名早產嬰兒送往南部地區，當中28人由救護車轉送鄰國埃及治理。譚德塞指該批早產嬰兒出現嚴重感染，需要接受特別護理，當中12名嬰兒送往首都開羅。

另一方面，聯合國秘書長古特雷斯形容，本輪以巴衝突中加薩地帶平民的死亡數字，是自己2017年上任以來前所未見。他指出，以色列重視美國的安全保證，巴勒斯坦認為區內回教國家的參與非常重要，因此各方應該協力為過渡創造條件。