以哈料將達成協議 停火放囚犯換人質

美國卡塔爾斡旋 多方傳出消息 巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯上月7日越境攻擊以色列西南部地區，造成當地1,200人死亡，另有約240人被擄走帶回加薩地帶成為人質。周二多方消息傳出，以哈雙方在美國及卡塔爾斡旋下非常接近達成協議，以色列將以3比1的比例釋放150名巴人囚犯及停火4天至5天，換取哈馬斯讓50名婦孺人質重獲自由。

美國傳媒引述以色列方面消息指協議最快周二公布，了解談判過程的美國官員強調尚未完成，但對此感到愈來愈樂觀，相信多周的努力將換取人質獲釋。以色列傳媒報道，一名以色列高級官員說「我們非常接近達成協議」，但目前仍然有技術性的問題有待解決；又指最少有50名人質獲釋，預計首批獲釋的人質將是兒童、他們的母親及其他女子。一旦延長原先同意的停火日數，可望令額外數十多名人質獲釋。

3:1比例互換 最少放50人質 法國傳媒引述哈馬斯及巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動消息報道，這兩個參與襲擊以色列行動的武裝組織同意停火協議條款，以色列將暫停在加薩地帶北部地區的地面行動，空襲加薩地帶南部地區的行動也受限制。獲釋的人質涉及50人至100人，他們都是以色列平民及外國人，不包括被擄走的以色列軍方人員；消息透露以色列將會釋放大約300名在囚的巴人，並且容許最多300輛載有糧食及醫療物資的貨車進入加薩地帶。

卡塔爾外交部發言人表示，談判進入「關鍵」及「最終」階段，形容這是談判以來最接近達成協議的一次。以卡塔爾首都多哈為據點的哈馬斯領袖哈尼亞證實，該武裝組織與以色列接近就停火達成協議，但無進一步說明，僅指已經回應卡塔爾及其他調解方。巴勒斯坦囚犯事務局負責人向約旦傳媒表示，與以色列交換人質的協議可能涉及以方釋放350名兒童及82名女子，但擔心這些巴人囚犯有機會再次被捕。

哈馬斯近距槍決音樂節女子 另一方面，以色列外交部周一在社交網公布，哈馬斯武裝分子突襲以色列西南部地區的最新監控畫面，可見武裝分子追逐參加戶外音樂節的群眾，其中一名武裝分子之後近距離槍決一名女子。以色列外交部形容，這是一場正義與邪惡之間的戰爭。本報綜合報道