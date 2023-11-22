駐阿拉斯加F35A 抵沖繩補充戰力

【本報綜合報道】日本沖繩縣嘉手納空軍基地是美國在西太平洋地區的重要軍事據點，美國空軍及海軍的飛機昨日在基地跑道集結展示武力。由於上址正在逐步分批撤走舊式F15C戰機，一批來自阿拉斯加州的F35A隱形戰機周一飛抵當地補充戰力。

發布大象漫步照 展示阻嚇力 美國國防部昨日發布照片，顯示嘉手納空軍基地當天展開「大象漫步」，參與的軍機包括空軍F15C戰機及F35A隱形戰機、海軍EA18G電子作戰機及P8A海上巡邏機；所謂「大象漫步」，是指軍機在跑道以最小的間距相連滑行，旨在最短時間內讓最多軍機起飛。美國國防部在照片說明提到，類似的訓練定期在美國空軍位於日本及全球各地的基地進行，確保空軍人員的戰備狀態，可以應對一系列的潛在突發情況。

嘉手納空軍基地是美國軍事介入朝鮮半島、東海、台灣海峽、南海局勢的跳板，為了確保在F15C戰機機隊返回美國本土期間，上址的空中戰力出現「零空白」，美國空軍持續從其他地方調派戰機到當地。最新一批是阿拉斯加州艾爾森空軍基地F35A隱形戰機，讓區內盟友安心及阻嚇針對地區穩定的威脅，美國國防部表示，嘉手納空軍基地有逾百架前沿部署及永久駐守的軍機，協助維持印太地區的自由及開放。