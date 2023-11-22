美軍中程導彈發射器 明年部署印太

【本報綜合報道】美國傳媒上周六報道，美國陸軍計劃明年在印太地區部署中程能力（Mid-Range Capability）導彈發射器，但拒絕透露具體的地點及時間。美國退出《中程導彈條約》後全面建立這款武器的能力，反制中國及俄羅斯的導彈威脅。

美國太平洋陸軍司令弗林（Charles Flynn）當天出席哈利法克斯國際安全論壇時，向傳媒透露中程能力導彈發射器部署計劃的消息。他未有說明美方是否與外國政府達成協議，在印太地區其他國家部署這款導彈系統，也未有披露將部署西太平洋地區戰略要地美國屬地關島，但指不會部署美國本土，意味地點不包括西岸地區。

可發射戰斧導彈及高超音速武器 中程能力導彈發射器是美國陸軍陸基導彈系統，發射美國海軍現役標準6型導彈及戰斧陸攻巡航導彈，對付介乎美國陸軍另外兩款陸基導彈系統射程之間的目標，即射程500公里的精準打擊導彈、射程2,776公里的長程高超音速武器。標準6型導彈現時射程460公里，日後將有射程1,600公里的增程型，與戰斧陸攻巡航導彈一樣。

精準打擊導彈日後將由高機動火箭系統及多管火箭系統採用，假如測試進展順利，美國陸軍有望今年底前接收首批具備作戰能力的導彈。弗林未有提到派駐印太地區的部隊何時獲得這款新導彈，但表示不預期已經容許美國在境內部署高機動火箭系統的外國政府，要求美方事先申請批准，強調這只是另一款高機動火箭系統彈藥。