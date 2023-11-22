亞太巡航演訓半年 列根號返日基地

【本報綜合報道】美國海軍航空母艦列根號周日完成為期半年的印太地區巡航，返回母港日本神奈川縣橫須賀基地。這是該艦明年返回美國本土維修前，最後一次執行完整的前沿部署航空母艦巡航，其空缺將由再次駐守日本的喬治華盛頓號取代。

列根號這次巡航始於今年5月初，期間參與多場多國整合軍事演習，參與方為日本海上自衞隊、澳洲皇家海軍、南韓海軍、印尼海軍，本月也聯同從美國西岸而來的姊妹艦卡爾文森號在菲律賓海演習。美國海軍表示，列根號在此次巡航總共航行逾10.4萬公里及有接近4,000架次軍機升降，並執行海上安全行動、海上打擊訓練。

明年將回美國維修 美國海軍今年4月公布，2008年至2015年前沿部署日本的喬治華盛頓號，明年再次與列根號「互換身份」，第二度進駐橫須賀基地；該艦2017年起在美國本土展開換料綜合大修，為艦上兩個核反應堆補充燃料，同時進行維修、升級及現代化工程。列根號2015年起至今部署日本，退下火線後將在華盛頓州布雷默頓展開預定維修。