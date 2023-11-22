朝提前射人造衞星 美航母抵韓示警

平壤昨晚行動 火箭殘骸或墜公海 美國航空母艦昨日今年第三度訪問南韓之際，北韓起初通報最快今天凌晨進行第三次軍事偵察衞星發射，但南韓軍方昨天晚上10時47分指朝方提前付諸行動，火箭升空後飛往南方；日本政府向沖繩縣發出室內或地下避難的警報。南韓總統室警告，可能中止2018年與北韓處於「蜜月期」時簽署的軍事協議效力。

北韓昨天通知日本海上保安廳，指計劃今天至下月1日期間發射人造衞星，墜落物體可能跌落黃海、東海、菲律賓海。日本海上保安廳表示，有關海域不在日本專屬經濟區海域範圍，但日方已經發出航行警告，呼籲在有關海域船隻小心。根據國際海事組織的全球航行警告服務，南韓及北韓同屬航行警告區域的XI區，該區協調國為日本；有關規定要求該區的成員國，需要向日本通報海上射擊演習等緊急情況。

普京曾答允協助 外界關注 這將是北韓今年繼5月31日及8月24日後，又一次試射軍事偵察衞星，上述兩次試射均失敗告終，朝方在第二次發射失敗後表明10月再次嘗試。值得留意的是，北韓領袖金正恩今年9月出訪俄羅斯遠東地區期間，參觀代表俄羅斯太空任務現代化象徵的東方太空發射場；當時俄羅斯總統普京曾經承諾，俄方協助朝方研發人造衞星。

北韓此前兩次軍事偵察衞星發射的時間，均在朝方對外預告的兩天後，亦即是發射期的第一天。南韓傳媒指出，北韓今次預告距離發射期只有一天，但天氣預報顯示發射地點平安北道西海衞星發射場附近，今天凌晨零時至上午7時陰天，之後60%機會率下雨，所以推測朝方選擇當天凌晨發射的可能性比較大。南韓軍方相關人士表示，由於北韓通常在加注燃料後的最短時間內發射導彈，所以衞星發射也不例外。

南韓擬中止軍事協議效力 南韓總統尹錫悅正在英國訪問，隨行的總統室高級官員表示，根據《關於發展韓朝關係的法律》規定，對於南北韓之間達成的協議，可以設定期限中止其部分或全部內容的效力。2018年9月19日，金正恩在平壤與時任南韓總統文在寅舉行首腦會談並發表共同宣言，雙方也簽署軍事協議，內容包括暫停在軍事分界線附近的演習。

北韓通報計劃發射軍事偵察衞星後不久，美國海軍航空母艦卡爾文森號到訪釜山，它是繼3月28日的尼米茲號、10月12日的列根號後，另一艘屬於美國戰略武器的航空母艦訪問南韓。美國海軍表示，航空母艦訪問展現美方對美韓同盟的承諾，又形容美韓兩國海軍的合作，對維護東北亞地區及朝鮮半島和平及穩定是關鍵。卡爾文森號此前在菲律賓海，與日本海上自衞隊、澳洲皇家海軍、加拿大皇家海軍演習。

另一方面，美國疑似因應北韓發射搭載軍事偵察衞星的火箭，空軍一架專門收集彈道目標光學及電子數據的RC135S偵察機，當地時間周日從阿拉斯加州出發，途中先後降落夏威夷州及西太平洋戰略要地關島，周一抵達日本沖繩縣嘉手納空軍基地。本報綜合報道

北韓此前兩次軍事偵察衞星發射均失敗告終。 美國近期向南韓派遣戰略武器行動一覽 美國航空母艦卡爾文森號駛入釜山。 北韓第三度發射軍事偵察衞星示意圖