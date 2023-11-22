旅館無視床蝨蔓延 台北調查要求改善

住客發現卻未獲賠 網上投訴揭有前科 床蝨（臭蟲）問題在全球多地蔓延，早前更入侵台灣。台媒前日報道，有遊客投訴發現台北市有旅館疑出現床蝨，櫃台人員只作口頭道歉，並沒賠償，遊客希望旅館徹底解決蟲害問題。台北市觀光傳播局回應稱，將安排時間派員到旅館調查。

該名遊客在社交平台抱怨，日前遊覽台北市萬華龍山寺後，在附近一間旅館入住兩晚，期間發現床上有小蟲出現，像是床蝨，連忙裝進袋中向旅館反映。旅館方面私下表示，小蟲是果蠅大小，不像床蝨，但立即消毒。

遊客其後在網上評論區發現，早在半年前也有外國旅客在該旅館碰上床蝨事件，當時獲退款處理。

台北市觀光傳播局表示，近期境外酒店發生床蝨肆虐情況，已通知市內旅館業者加強環境清潔並消毒床單被子。針對民眾今次投訴旅館疑現蟲害，業者第一時間開展環境消毒，當局之後稽查蟲害狀況如發現業者應對不足，會要求限期改善。

上世紀60年代亦現床蝨危機 台灣大學昆蟲系榮譽教授徐爾烈指出，床蝨為半翅目的昆蟲，因為有一個腺體會分泌出臭味，因此被人稱為臭蟲。床蝨並非新品種，台灣早在上世紀60年代前就曾有床蝨危機，經由用藥並注重公共衞生後已久未見其蹤迹。床蝨從幼蟲時候，就喜愛吸食人血。

至於如何應對床蝨，有學者建議到海外旅遊民眾入住酒店後可以檢查床墊，也可以躺在床上等候是否有床蝨出現。倘若有床蝨，則可以用50℃至60℃的蒸氣和熱水加以清洗，如果不幸被床蝨咬過而留下紅腫，則要避免過度用手抓導致皮膚破皮，可使用外用止癢藥止癢。本報綜合報道