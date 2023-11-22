直播5晚男生猝斃 公司稱無逼熬夜

【本報綜合報道】內地傳媒周一報道，河南省平頂山市一名男大學生本月10日在公司通宵遊戲直播近9小時後，回到校外出租屋休息時猝死。涉事的河南琴意文化傳媒有限公司回應稱，雙方沒有僱傭或實習關係，事主結束工作後在自己租住的地方身亡，認為與公司無關，強調沒有強迫熬夜直播。

暑假實習後當遊戲主播 涉事男生李昊就讀於平頂山職業技術學院計算機科學與應用系，原定明年6月畢業，今年9月開學後，他從暑假實習所在地廣東省廣州市返回河南省，準備重新找實習單位。他上月14日告訴父母，在鄭州市找到一間直播公司當遊戲主播，保底能夠拿到3,000元人民幣（約3,300港元）底薪。他出事時正在睡覺，同學聽到其呼吸非常急促、叫不醒，趕緊報警急救，惟最終不治。

死者父親李永成（化名）表示，公司與兒子簽署的協議要求每月直播時長不少於240小時，其子原本日間直播，但本月5日後開始夜間直播，猝死前連續5晚通宵直播。他聽說兒子宿舍有4人，都是當主播，原以為互相照應問題不大，沒想到其子入職工作不足一個月便傳來死訊。

派出所出具的死亡證明顯示，李昊屬於非正常死亡，死因為猝死。其抖音帳號顯示，他上月15日至本月10日進行多達89場直播。