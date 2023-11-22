驗屍證男嬰打疫苗亡 家屬擬提訴

【本報綜合報道】湖北省荊州市公安縣一名兩個月大男嬰早前接種兩劑疫苗後身亡，男嬰父親周一稱驗屍報告已出，顯示男嬰符合接種疫苗之後，因間質性肺炎致呼吸循環功能障礙而死亡，家屬下一步將會走司法程序。

疾控中心指報告不認可 男嬰父親伍先生稱，對於上述驗屍報告結果，公安縣疾控中心表示不認可，將成立專家組再進一步調查。公安縣衞健委及疾控中心多名工作人員周一表示，不清楚此事進展，宣傳部門將發布通告說明具體情況。伍先生表示，目前事件責任劃分未明確，相關部門始終未與家屬談賠償問題，他將聘請律師走司法程序解決，希望事情盡快有結果，給孩子一個交代。

男嬰上月2日下午在公安縣婦幼保健院預防接種點接種一劑乙肝疫苗和一劑滅活脊灰疫苗後回家，翌日下午出現哭鬧不睡的情況，醫院表示屬接種疫苗後正常反應。惟隔天凌晨一時許、即在注射疫苗40小時後，男嬰在家中離世。事發後伍先生多次與當地醫院、衞健委、司法鑑定機關等部門溝通，但未獲滿意答覆。