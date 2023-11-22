斥助學金不公反揭揮霍 男生呻網暴申休學

天津中德應用技術大學一名朱姓男學生早前在網上發文，稱自己在助學金評選中遭不公對待，但有網民發現他穿名貴球鞋，懷疑朱男存在高消費行為，不配享有助學金。他周日發影片展示休學申請書，稱自己持續遭受網絡暴力，無法專心學業。

網名「僧丫」的朱男在影片中稱，自己「持續一個月遭到網絡暴力，精神幾乎崩潰，多次出現自殺傾向，暫無法專心於學業」。因此，他向學校申請休學自我調理，待精神平穩後，繼續返校學習，完成學業。他片中稱自己遭遇「當面精神虐待」，但強調拒絕簽署「不發布影響學校、師生聲譽訊息」的承諾。目前，僧丫的IP位址已由天津變為貴州。

被質疑借同情斂財 自9月底開始，朱男多次發片稱，自己是建檔立卡低保戶，今年其助學金名額卻被其他經濟並不困難的同學擠佔。他指控學校一名高姓書記和一名王姓輔導員在認定學生的申請資格時，涉嫌濫用職權。朱男隨後進行網絡直播反映事件，期間有網民利用直播平台的打賞功能，給予他金錢援助。

捐出網民4.9萬打賞 中德應用技術大學本月6日發布調查結果，稱未發現助學金評定材料存在造假情況。隨後有網民發現朱男使用近4,000元（人民幣‧下同，約4,400港元）的平板電腦，穿1,000多元（約1,100港元）的名牌球鞋，花3,000元（約3,300港元）租房等。網民質疑他利用網民同情和事件流量收取打賞斂財，稱已向天津巡視組反映。天津市委巡視八組上周一回應稱，巡視仍在進行中。朱男則在網民聲討之下，於上周三將收到的網民打賞，合共44,320元（約49,403港元）全數捐出。本報綜合報道

朱男 朱男展示休學申請書。