中俄投資委員會會議 深化合作

【本報綜合報道】中俄投資合作委員會第10次會議周一在北京舉行，中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥與俄羅斯第一副總理別洛烏索夫共同主持。丁薛祥就深化中俄投資合作提出4點建議，強調中方願與俄方不斷豐富中俄新時代全面戰略協作夥伴關係內涵，更好惠及兩國和兩國人民。

丁薛祥提4建議

丁薛祥表示，中方願與俄方充分發揮中俄投資合作委員會統籌協調作用，繼續挖掘兩國投資合作潛力，推動務實合作取得新成果。他提出共同謀劃投資合作新未來，強化規劃引領；共同推動重點領域合作不斷取得新進展，鼓勵有意願、有條件、有實力的企業加強合作；共同開創地方合作新局面，深化農業合作示範區、交通基礎設施等領域務實合作；共同開闢長遠合作新願景，推動雙邊投資合作。