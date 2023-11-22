2+2部長會議 澳洲印度加強合作應對華

【本報綜合報道】澳洲與印度在新德里舉行「2+2」部長級會議，澳洲副總理兼國防部長馬利斯、外交部長黃英賢與印度國防部長辛格、外交部長蘇傑生出席，討論印太地區局勢以至全球議題，加強兩國戰略夥伴合作。馬利斯周一表示，中國對澳洲與印度來說是最大的貿易夥伴，也是最大的安全焦慮。

指中國是焦慮亦是最大貿易夥伴

澳洲近日有護衞艦在日本近海執行任務時，遇到中國軍艦啟動聲納脈衝，令水下多名澳洲潛水員受傷。馬利斯指這並非首例，情況令人非常憂慮，強調澳洲在南海與東海的參與是為了維護秩序與航行自由，關乎該國利益；又稱看到中方大規模軍事集結，嘗試改變區域以至世界秩序，印度首當其衝，現在是時候與夥伴密切合作。