金融監督管理總局推進改革 銀保監高層任科技監管司
【本報綜合報道】中國國家金融監督管理總局今年組建後持續推進機構改革，內地傳媒報道，其中新設的科技監管司，由原任銀保監會統計信息與風險監測部主任的劉春航擔任負責人。
劉春航擁哈佛劍橋學歷
國家金融監督管理總局大部分沿用原銀保監會的組織架構，共有27個正司局級內設機構，本輪改革新設的司局包括科技監管司、金融機構准入司、資管機構監理司、稽查局等。1975年出生的劉春航是前國務院總理溫家寶女兒溫如春的丈夫，擁有美國哈佛大學商學院經營學碩士、英國劍橋大學金融相關博士等學歷，曾經在摩根士丹利等金融機構任職，2006年進入銀保監會工作。
另外，國家金融監督管理總局內蒙古監管局與寧波監管局兩地官網周一更新資訊，顯示銀保監會山西監管局前副局長劉麗欣與銀保監會山東監管局前副局長孫世重，已經分別出任內蒙古監管局與寧波監管局的黨委書記、局長。
本文連結 : https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20231122-1122_00178_004/金融監督管理總局推進改革--銀保監高層任科技監管司
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