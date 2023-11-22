金融監督管理總局推進改革 銀保監高層任科技監管司

【本報綜合報道】中國國家金融監督管理總局今年組建後持續推進機構改革，內地傳媒報道，其中新設的科技監管司，由原任銀保監會統計信息與風險監測部主任的劉春航擔任負責人。

劉春航擁哈佛劍橋學歷

國家金融監督管理總局大部分沿用原銀保監會的組織架構，共有27個正司局級內設機構，本輪改革新設的司局包括科技監管司、金融機構准入司、資管機構監理司、稽查局等。1975年出生的劉春航是前國務院總理溫家寶女兒溫如春的丈夫，擁有美國哈佛大學商學院經營學碩士、英國劍橋大學金融相關博士等學歷，曾經在摩根士丹利等金融機構任職，2006年進入銀保監會工作。