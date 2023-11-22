稱企業家愛國 貪污也可原諒 大學嘉賓演講被批評丟架

【本報綜合報道】內地社交網流傳照片顯示，中國人民大學商學院近日一場活動上，有嘉賓於演講時，提出只要企業家愛國，「貪污都可以原諒」。相關言論引起各界爭議，有網民批評「愛國愛到神經錯亂」，質疑是公然對抗反腐倡廉。

內地傳媒報道，中國人民大學上周五舉行第16屆中國人力資源管理年會，主題為「點燃每一個人的企業家精神」，出席者不乏企業董事長、總經理等。會上傳出有嘉賓演講時，提出「企業家精神首先是愛國精神，寧可天下負我，不做民族敗類！欠錢也可原諒，不要拖欠國稅！錢多可以捐贈，優先捐給軍隊！公益慈善信託，首先做在國內！財富傳承子孫，子孫要在國內。貪污都可原諒，錢要留在國內！」

網民紛質疑價值觀 有網民紛紛質疑「開眼了，這是甚麼價值觀？」、「這種言論沒人管嗎？」另外亦有人批評，演講者公然在中國人民大學兜售「貪污都可原諒」的垃圾思想，直斥校方丟人。校方暫未回應上述說法。