江西前副省長9年前連降7級 趙智勇再涉嚴重違法受查
【本報綜合報道】江西省委前常委兼秘書長、前副省長趙智勇9年前遭「斷崖式」連降7級，從副部級降為普通科員。江西省紀委監委周一發布消息，趙智勇再涉嫌嚴重違法，正在接受江西省監委監察調查。
早年被降至科員
現年68歲的趙智勇是河北易縣人，歷任江西省政府省長助理、副省長、黨組成員、九江市委書記等職務，但2014年接連被通報因涉嫌違紀免去多個職務。官方當時立案審查，揭發他利用職務便利謀取私利，決定開除其黨籍，取消其副省級待遇，降為科員，並收繳其違紀所得。
根據此前內地傳媒報道，趙智勇當年違紀可能源於他2005年6月至2006年12月擔任江西副省長兼任九江市委書記期間，提拔一批女幹部而遭舉報，最終降級為江西省政府駐北京辦事處科員。趙智勇主政九江市的最後一個月內，突擊提拔32名女幹部，其中4人因長期被舉報，最終打回到原崗位。
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