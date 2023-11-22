江西前副省長9年前連降7級 趙智勇再涉嚴重違法受查

現年68歲的趙智勇是河北易縣人，歷任江西省政府省長助理、副省長、黨組成員、九江市委書記等職務，但2014年接連被通報因涉嫌違紀免去多個職務。官方當時立案審查，揭發他利用職務便利謀取私利，決定開除其黨籍，取消其副省級待遇，降為科員，並收繳其違紀所得。

根據此前內地傳媒報道，趙智勇當年違紀可能源於他2005年6月至2006年12月擔任江西副省長兼任九江市委書記期間，提拔一批女幹部而遭舉報，最終降級為江西省政府駐北京辦事處科員。趙智勇主政九江市的最後一個月內，突擊提拔32名女幹部，其中4人因長期被舉報，最終打回到原崗位。