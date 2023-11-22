賴清德蕭美琴登記參選 揚言不走回「一中」老路

大陸批評最危險組合 加劇兩岸緊張 台灣副總統兼民進黨總統參選人賴清德前日宣布，由原任台駐美代表的蕭美琴出任副手。兩人昨日前往中選會登記參選，成為第一組登記的正副總統參選人。賴清德表示，二人將竭盡所能讓台灣在穩健道路上走入國際，不走回「一中」的老路。他認為，台灣必須要在穩健的路上持續前進，禁不起紛亂，也不能試驗，希望大家團結。

賴清德表示，他與蕭美琴搭配參選至少3層特別意義，其一是二人都有使命感，會竭盡所能守護台灣；其二是他們代表「信賴台灣」的方向；最後是代表負責任、穩健執政的態度。國安人士周二表示，在賴清德和蕭美琴完成中選會登記並走出大樓起，即由國安局特勤中心派出的55名特勤人員接手二人競選安全維護任務，特勤編組有多名女性特勤人員，負責貼身保護蕭美琴人身安全。蕭美琴已請辭台駐美代表一職，台外交部預計數日內完成程序並生效，至於駐美代表繼任人選，採取選舉前代理或直接派任方式，美方很重視新人選是否具直達天聽的關係，仍在跟台方協調。

傳柯文哲今領表 侯友宜：沒要求做正 大陸官媒評論指，賴蕭組合可謂最危險組合，賴清德自詡「台獨工作者」，在台灣大打「抗中保台」牌；蕭美琴則兩次被大陸點名，勾連美政客竄台，網民痛批她是「美國利益代言人」及「助美代表」。評論認為，賴蕭「雙獨組合」將加劇兩岸緊張衝突，進一步把台灣推向兵凶戰危的險境，阻礙祖國統一進程，民進黨注定自掘墳墓，被萬眾唾棄。國台辦發言人陳斌華昨日批評，賴清德等人炒作大陸無攻台計劃報道，企圖混淆視聽、騙取選票；呼籲台灣同胞堅決反對台獨。

另一邊廂，民眾黨總統參選人柯文哲和國民黨總統參選人侯友宜未能成功整合。昨日再傳出柯文哲競辦總幹事黃珊珊，今日將代表柯領表，似乎對參選總統志在必得。侯友宜昨午開記者會，稱：「今午柯文哲打電話給我，他說有人告知他，藍白要不要談一談，我相信這也是很多關心政黨輪替，希望藍白合作的朋友、民眾還可以再講一下。」侯友宜強調，「我沒有一定要做正的，誰贏就當正，誰輸就當副」，主張今日柯文哲指派兩位專家學者，國民黨主席朱立倫、前總統馬英九也各派一位展開公平討論，並全程公開直播當時的9份民調，「把最後一里路走完」。

柯文哲昨傍晚回應，稱：「侯友宜這幾天透過不同管道，一直要跟我見面，登記也要登記了，所以我才打電話給他，問他有甚麼樣的看法。」柯文哲強調，今早將開記者會處理，民眾黨也釋出善意，但民調統計不可能多讀兩次就不一樣。報道指，侯友宜全台競選總部設立在新北，並於明日開幕，而國民黨已順延原定今天舉行的中常會。朱立倫讓侯友宜最遲在今天公布副手，倘若未能等到柯文哲，侯友宜不一定讓男性當副手，日前列入國民黨不分區立委名單第二的柯志恩呼聲高，但她回應稱自己應在不分區當中專注其專業。本報綜合報道

侯友宜 柯文哲 賴清德揚言台灣不會走回「一中」的老路。（中新社圖片）