迫降奇迹傳佳話 退休機長送女出嫁

美國退休機師薩利2009年1月在飛機遭受鳥擊的情況下，憑藉高超的駕駛技術使飛機迫降在紐約哈德遜河，機上155人全數生還。相關事迹被世人譽為哈德遜河奇迹之餘，更被改編成電影《薩利機長︰迫降奇蹟》。功成名就的薩利近日迎來了一項新喜訊，他的女兒凱莉（Kelly Sullenberger）正式出嫁。

72歲的薩利上周五在社交平台公布上述消息，並配上了數張照片。薩利發文稱，很高興看到女兒和女婿本月11日交換了結婚誓言，當日與家人和朋友一起慶祝到深夜，過程非常美妙。他在翌日受訪時指，儘管人們試圖告訴自己女兒婚禮將會有多麼快樂，但在看到女兒幸福的表情前，根本無法想像這種快樂的程度。

仍活躍航空領域 雖然薩利已經退休，但他仍活躍在航空領域，並即將於明年1月迎來另一個特殊的日子，即哈德遜河奇迹15周年紀念日。再次談及當時經歷時，薩利稱：「我當然記得很清楚，對於飛機上的每個人以及經歷類似事情的家庭來說，這無疑是一次痛苦的經歷。」本報綜合報道