聲納風波 澳洲總理稱已向華發聲

【本報綜合報道】澳洲皇家海軍護衞艦圖文巴號的潛水員日前在日本近海執行任務，期間中國海軍艦隻啟動聲納脈衝，導致水下多名澳洲海軍潛水員受傷。澳洲總理阿爾巴內塞被指沒有在亞太經合組織峰會向中國國家主席習近平問責，未能維護澳洲國家利益。阿爾巴內塞昨日首度開腔回應事件，否認上述說法，並稱已通過正常渠道向中方提出問題。

潛水員受傷 斥中方行動不安全

阿爾巴內塞表示，他總是為澳洲的國家利益發聲。他不透露與習近平的私人對話是出於尊重，他不會洩露與他人短訊，也不會在會議期間談論私人對話。阿爾巴內塞強調，自己無一例外地為澳洲的國家利益發聲並參與其中。對於澳洲潛水員受傷一事，阿爾巴內塞批評中方行動不安全且不專業，加上澳洲國防軍人員只是從事海上活動，事件反映軍隊之間需要建立溝通渠道，澳洲希望包括中國在內的所有國家以專業和安全的方式運作軍隊。