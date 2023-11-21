傳英核潛艇故障 下沉危險深度

載140船員 指揮官誤判

消息人士透露，一艘載有140名船員、搭載三叉戟二型潛射彈道導彈的先鋒級戰略核潛艇準備在大西洋執行巡航任務時，船上顯示深度的刻度盤停止運作。指揮官以為核潛艇已處於水平狀態，但實際上仍在下潛。潛艇內的工程師從另一個深度測量儀發現已下潛至危險區域，於是拉響警報。出於安全考慮，報道沒有公開事發日期、核潛艇名稱和下潛深度。消息人士補充，核潛艇技術上當時仍處於可工作深度。若核潛艇真的繼續下潛，結果將毋庸置疑。海軍消息人士認為，事件表明安全系統有效，即使系統失靈，也可依靠另一系統。