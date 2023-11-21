阿根廷 大選塵埃落定 極右翼取勝

揚言 官方用美元 訪以色列 拒親近中俄 深陷高通脹的經濟危機之際，阿根廷周日舉行總統選舉次輪投票，極右翼候選人米萊（Javier Milei）擊敗唯一對手、現任經濟部長馬薩（Sergio Massa），成功當選，將於下月10日就職。有「阿根廷特朗普」之稱的米萊政治主張激進，自稱為「無政府資本主義者」，承諾廢除中央銀行、引入美元為官方貨幣等。外交上米萊立場親以色列，已預告以色列將是他上任後首個出訪國家。

10個百分點擊敗經濟部長 國家選舉局宣布，點算98%選票後，53歲的米萊得票率約55.69%，中左翼的馬薩則取得44.3%選票。米萊以10個百分點差距取勝，他在首都布宜諾斯艾利斯的競選總部發表勝利演說，形容自己當選總統是奇迹，阿根廷將開始重建。馬薩承認落敗，致電祝賀米萊，認為阿根廷人選擇另一條道路，而自己將會退出一線政治。

多國的右翼領袖祝賀米萊當選，美國前總統特朗普指為米萊驕傲，對方將「讓阿根廷再次偉大」。極右的巴西前總統博爾索納羅在社交網恭喜阿根廷人，希望該國再次在南美閃耀。左翼的巴西總統盧拉則承認阿根廷民主聲音必須得到尊重，祝願新政府好運並取得成功。同屬左翼的哥倫比亞總統佩特羅直指，今次結果是拉丁美洲的悲哀。

倡放寬擁槍權 准買賣器官 作為前電視評論員兼自由主義經濟學家，米萊的競選承諾包括廢除中央銀行、經濟美元化，以克服當前阿根廷的通脹危機。他還認為應優先與美國等資本主義國家貿易，而非中國，同時審查阿根廷與最大貿易夥伴中國和巴西的關係，並無意讓阿根廷加入由中國、俄羅斯等國主導的金磚國家集團。此外，米萊主張否定氣候變化是人為造成、放寬國民擁槍權、合法化器官買賣等。

米萊預告，當選後將指示現設於特拉維夫的阿根廷駐以色列大使館遷往耶路撒冷，代表承認耶路撒冷為以色列首都，又曾表示考慮皈依猶太教。米萊從政前為阿根廷第4大富豪、猶太裔亞美尼亞移民尤尼金（Eduardo Eurnekian）工作長達13年，英國媒體報道，尤尼金多名前僱員是米萊高層團隊成員，包括多名新政府部長人選。

分析指，米萊的施政或面臨來自工會、民運，以及國會中的強大左翼勢力影響，相信他需要依賴中間派和保守派聯盟，這些派系可能會中和他更激進的施政計劃。本報綜合報道