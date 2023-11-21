朝擬射軍事偵察衞星 韓警告採行動促煞停

南韓聯合參謀本部昨日就北韓準備發射軍事偵察衞星發出嚴正警告，敦促立刻停止發射活動。如朝方不顧韓方警告執意發射，韓軍將採取必要措施以維護國民生命安全。南韓國家安保室室長趙太庸主持召開國家安全保障會議常任委員會會議，審視北韓籌備偵察衞星發射的相關動向。

聯參作戰本部長姜浩弼指出，北韓不顧美韓等國際社會反對，執意發射所謂軍事偵察衞星。聯合國安理會有關決議禁止北韓利用彈道導彈技術在內的導彈發射活動，發射軍事偵察衞星明顯有違決議，是嚴重威脅南韓國家安全的挑釁行為。若朝方不顧韓方警告強行發射軍事偵察衞星，韓軍將採取必要措施維護國民生命安全。

受限軍事協議 韓備戰力打折 姜浩弼還指出，根據韓朝《九一九軍事協議》劃設的禁飛區限制韓軍監視及偵察活動。他指北韓發射軍事偵察衞星，目的在於加強對韓方的監偵能力。然而韓軍的監偵活動受制於《軍事協議》，令韓軍備戰能力大打折扣，進而造成未能切實保護國民生命安全的後果。

有分析指出，姜浩弼所提的必要措施，可能是指部分中止《軍事協議》的效力。他批評朝方不斷違反雙方自1991年以來簽署的多項協議，包括《軍事協議》。他還列舉朝方近年違反《軍事協議》的具體事例，並稱朝方根本無意遵守協議。南韓國防部申源湜周日預測，北韓將會最快在一周內，最晚在本月30日前發射軍事偵察衞星。

美計劃售日韓導彈 平壤譴責 北韓昨日引述國防省聲明，譴責美國計劃向日本及南韓出售導彈屬危險行為，將加劇地區緊張局勢並觸發新一輪軍備競賽。聲明指，平壤將加強建立戰爭威懾的措施，應對地區不穩定局勢，更稱有關局勢是由美國及其盟國一手造成，美方從軍售中所獲利潤愈多，就必須為安全危機付出更多代價。

中國外交部發言人毛寧指，對美國批准向日本出售400枚戰斧巡航導彈的動向表示關切。美日有關舉動加劇國際軍備競賽勢頭，衝擊區域和平與安全，嚴重破壞全球戰略平衡與穩定，損害以國際法為基礎的國際秩序。美國和日應尊重亞洲國家的安全關切，在軍事安全領域安全行事。本報綜合報道