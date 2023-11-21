澤連斯基解除醫療隊司令職務

烏克蘭總統澤連斯基周日與國防部長烏梅羅夫會面後，要求烏軍需迅速改變行動，同時宣布解除醫療部隊司令奧斯塔先科（Tetiana Ostashchenko）職務。澤連斯基指烏方對戰地醫務人員要求提高，需為軍隊提供全新水平的醫療支援。（綜合報道）