11月21日(二)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
11月21日 (二)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
普京明日出席G20領袖視像峰會
俄羅斯總統普京將參加明日的20國集團（G20）領袖視像峰會，普京並未親自出席今年9月在印度新德里的G20峰會。印度上周六發聲明表示，總理莫迪將主持視像峰會，以推進新德里峰會取得的成果。自從國際刑事法庭對普京下達拘捕令後，普京就很少出國。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20231121-1121_00180_008/普京明日出席G20領袖視像峰會
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc