兩岸國際

普京明日出席G20領袖視像峰會

俄羅斯總統普京將參加明日的20國集團（G20）領袖視像峰會，普京並未親自出席今年9月在印度新德里的G20峰會。印度上周六發聲明表示，總理莫迪將主持視像峰會，以推進新德里峰會取得的成果。自從國際刑事法庭對普京下達拘捕令後，普京就很少出國。（綜合報道）
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