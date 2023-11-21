普京明日出席G20領袖視像峰會

俄羅斯總統普京將參加明日的20國集團（G20）領袖視像峰會，普京並未親自出席今年9月在印度新德里的G20峰會。印度上周六發聲明表示，總理莫迪將主持視像峰會，以推進新德里峰會取得的成果。自從國際刑事法庭對普京下達拘捕令後，普京就很少出國。（綜合報道）