中俄執政黨視像會議 普京致詞

中俄執政黨對話機制第十次會議昨日以視像會議方式舉行，俄羅斯總統普京向會議致詞，指統一俄羅斯黨和中國共產黨作為俄中執政黨展開着高水平、建設性互動，促進兩國多領域合作快速發展。此外，俄羅斯國家杜馬（下議院）主席沃洛金於今日至周四率團訪華。（綜合報道）