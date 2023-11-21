伊斯蘭國家代表團訪華 尋求調解加薩危局

【本報綜合報道】中共中央政治局委員、外交部長王毅昨日在北京，與伊斯蘭國家外交部長聯合代表團舉行會談。王毅表示，中方堅定支持阿拉伯和伊斯蘭國家的外交努力，並就應對當前加薩危局、解決巴勒斯坦問題提出中方主張。

王毅促以色列防止人道災難 代表團由沙特阿拉伯外交大臣費薩爾、約旦副首相兼外交大臣薩法迪、埃及外交部長舒克里、印尼外長蕾特諾、巴勒斯坦外交部長馬立基、伊斯蘭合作組織秘書長塔哈組成。王毅指出，當務之急是全面執行聯合國安理會和聯大有關決議，立即停火止戰。停火已不是外交辭令，而是攸關加薩民眾生死存亡的關鍵。停火應作為優先目標加以落實，這是當下加薩民眾的需要，是絕大多數國家的願望，也是全世界所有愛好和平人民的一致呼聲。

王毅強調，要切實遵守國際法特別是國際人道法。中方反對任何針對平民的強迫流離失所和強制遷移。以色列應停止對加薩民眾的集體懲罰，盡快開闢人道走廊，防止更大範圍的人道災難。任何涉及巴勒斯坦前途命運的安排都必須徵得巴勒斯坦人民的同意，也要照顧區域國家合理關切。任何針對當前情勢的解決辦法都不能背離兩國方案，都應有利於區域和平穩定。

阿拉伯和伊斯蘭國家高度評價中方在巴勒斯坦問題上長期秉持公正立場，讚賞中國作為聯合國安理會輪值主席國推動出台本輪巴以衝突以來首份安理會決議。