以軍指控希法醫院藏兩人質

發現55米地道 斥哈馬斯用作恐怖設施 以色列國防軍周日公布加薩地帶希法醫院的閉路電視片段，指控巴勒斯坦哈馬斯武裝分子曾於上月7日突襲以色列當天，把兩名擄走的外國人質帶往醫院。以軍同時在醫院院區下方，發現一條55米長地道。

影片顯示，進入希法醫院的外國人質分別是尼泊爾及泰國公民，其中一人手臂受傷躺在病床上，另一人則強行拖入院內。哈馬斯武裝分子站在人質病房外及遍布醫院範圍，並把繳獲的以軍軍車駛入醫院。以軍聲稱哈馬斯把醫院用作實施恐怖設施，並把片段知會有關當局。

以軍稱被擄女下士遭殺害 位於希法醫院地底的隧道內有一輛農夫車，車上放有武器，它們與哈馬斯武裝分子突襲時使用的武器相似。隧道豎井有一條約3米深的旋轉樓梯，部分隧道網絡離地面7米。隧道呈L形，延伸5米後向右轉，繼續延伸50米，盡頭是一道設有槍眼的防爆門。以軍相信，哈馬斯利用防爆門阻止以軍進入總部，並指哈馬斯利用醫院大樓展開恐怖活動。

以色列國防軍發言人哈加里表示，以軍女下士馬西亞諾於上月7日被擄走後，本月9日在以軍空襲中受傷，但傷勢並非致命，她最終在希法醫院附近遭哈馬斯武裝分子殺害。哈馬斯早前指，馬西亞諾死於以軍空襲。以軍總參謀部偵察部隊第504部隊、以色列國家安全局稱，近日在加薩拘捕逾100名哈馬斯武裝分子，他們來自努赫巴特種部隊、火箭及狙擊手部隊，還有爆破專家及後勤人員，他們在審問中提供有關哈馬斯地道及武器儲存地點的有用資訊。

截至昨日，以軍在加薩地面行動增至65人陣亡。哈馬斯則指，以軍軍事行動在加薩造成超過1.3萬人死亡，包括逾5,500名兒童及逾3,500名婦女，約6,000人失蹤。法國總統馬克龍周日先後跟以色列總理內塔尼亞胡、巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯通電話。馬克龍提醒內塔尼亞胡，絕對有必要區分恐怖分子與平民，以免造成大量平民喪生。

馬克龍籲各國譴責哈馬斯 馬克龍在與阿巴斯通話時，譴責約旦河西岸針對巴勒斯坦平民的暴力行為。他又向阿巴斯表示，巴勒斯坦權力機構和區內所有國家，都需要明確和以最堅定的態度譴責哈馬斯上月突襲以色列。繼派出雷電號兩棲攻擊艦後，法國海軍迪克斯穆德號兩棲攻擊艦，將於本月24日至30日抵達埃及，支援對加薩的人道救治任務。本報綜合報道