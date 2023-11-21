城鎮非私營單位 年均工資11萬元

【本報綜合報道】近年來，內地城鎮就業人員平均工資保持逐年增長態勢。《中國統計年鑑2023》公布2022年內地城鎮非私營和私營單位的就業人員年均工資數據，非私營單位中，共18個省區市超過10萬元（人民幣‧下同，約11萬港元），前10名分別為上海、北京、西藏、天津、浙江、廣東、江蘇、青海、寧夏和重慶。

根據國家統計局發布的數據，2022年內地城鎮非私營和私營單位就業人員年均工資分別約11.4萬元（約12.5萬港元）和6.5萬元（約7.1萬港元），較前一年增加7,192元（約7,899港元）和2,353元（約2,584港元）。在工資統計調查中的非私營單位，包括國有單位、集體單位、聯營經濟、股份制經濟、外商投資經濟、港澳台投資經濟等單位。整體上，非私營單位的平均工資大幅高於私營單位。

東部沿海地區工資更高 平均工資前10高的省區市中，6個來自東部沿海發達地區，其中上海和北京兩地的非私營單位就業人員平均工資均超過20萬元（約22萬港元），遙遙領先其他地區。城鎮私營單位就業人員平均工資方面，前5位依次為上海、北京、廣東、浙江和江蘇，其中上海和北京均超過10萬元，廣東則為7.7萬多元（約8.5萬港元）。無論是在城鎮非私營或私營單位中，就業人員年均工資水平排在前3位的行業均為訊息傳輸、軟件和訊息技術服務業，金融業，科學研究和技術服務業。