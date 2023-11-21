初婚去年降破1100萬人 9年跌逾5成

【本報綜合報道】內媒本周日引述國家統計局編著出版的《中國統計年鑑2023》數據指，內地去年初婚人數為1,051.76萬人，比前年減少106.04萬人，下降了9.16%，也是多年來初婚人數首次跌破1,100萬關口。有專家分析指，處於適婚年齡的年輕人減少，加上結婚年齡推遲，部分人意願也減弱，令不婚人士逐漸增多。

內地結婚人數近年持續減少，初婚年齡在推遲，數據顯示去年全年依法辦理結婚登記683.5萬對，比前年下降10.6%。報道指，結婚登記數據包括初婚人數和再婚人數，初婚人數比再婚人數與出生人口的關係更密切。歷年數據顯示，2013年是內地初婚人數的最高峰，達到2,385.96萬人，9年來初婚人數已下降55.9%。

疫情影響 部分人推遲嫁娶 去年4季度受新冠疫情等因素影響，部分人推遲到今年結婚，這也對去年初婚人數產生影響。分省份來看，廣東初婚人數達96.88萬人，位居第一；河南以76.49萬人位居第二；江蘇、四川、山東分別位列第三至五。去年內地結婚總人數最多的也是廣東，達到57.31萬對，是唯一超過50萬對的省份。