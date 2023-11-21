飛北京航班上謊稱有炸彈 外籍醉漢遭拘留
【本報綜合報道】北京首都機場公安局近日查處了一宗「機鬧」事件。一名外籍旅客在飛機上醉酒滋事，不聽從機組人員管理，被機場警方行政拘留12日。
辱罵同機女客
事發當天，首都機場運控中心報警稱，一架飛往北京的航班上，有一名外籍男旅客稱自己攜帶了爆炸物，他疑似醉酒。首都機場西區派出所民警到場將他傳喚回派出所，調查發現他在乘機前曾與朋友飲酒聚餐，起飛後又從袋裏拿出一瓶酒一飲而盡。隨後他向兩名女性旅客搭訕遭拒後，開始辱罵對方。後經機組人員勸阻，他才回到座位。但20分鐘後，他又突然從行李架取下行李箱，聲稱要去廣州、深圳，同時大吼大叫揮舞手臂，情緒十分激動。機組人員上前阻攔時遭男子推撞，於是合力將他壓制。
兩小時後，涉事男子突然大叫「boom、boom、boom」，並向機組人員稱有炸彈藏在其他旅客的行李箱內。機組人員依程序檢查行李箱後，無發現可疑物品，之後報警，待飛機落地，民警已在現場等候。涉事男子接受酒精測試，顯示其已達到醉酒狀態。他酒醒後對自己的違法行為供認不諱，並表示十分後悔。
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