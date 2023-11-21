飛北京航班上謊稱有炸彈 外籍醉漢遭拘留

辱罵同機女客

事發當天，首都機場運控中心報警稱，一架飛往北京的航班上，有一名外籍男旅客稱自己攜帶了爆炸物，他疑似醉酒。首都機場西區派出所民警到場將他傳喚回派出所，調查發現他在乘機前曾與朋友飲酒聚餐，起飛後又從袋裏拿出一瓶酒一飲而盡。隨後他向兩名女性旅客搭訕遭拒後，開始辱罵對方。後經機組人員勸阻，他才回到座位。但20分鐘後，他又突然從行李架取下行李箱，聲稱要去廣州、深圳，同時大吼大叫揮舞手臂，情緒十分激動。機組人員上前阻攔時遭男子推撞，於是合力將他壓制。