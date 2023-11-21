上海夫婦赴柬做電騙黨 險死經歷曝光

受高薪吸引 業績差幾乎被賣 睹同鄉遭毆斃 內媒周日報道，一名叫「萍姐」的上海女子此前和丈夫陳××到柬埔寨加入電訊詐騙集團，至今年3月在老家上海被抓獲。案件開庭前「萍姐」接受官媒訪問，她詳細講述了在詐騙團夥中的經歷，承認自己因高薪而到園區「打工」，甚至在返回上海後再次偷渡到柬埔寨，繼續在園區從事電騙。

40來歲的萍姐指自己和丈夫欠下不少民間高利貸，因此2018年到柬埔寨打工。她初時在一家老鄉開的中國超市工作，翌年一名叫「強哥」的老鄉找她，問願不願意去幫忙盯着他手下工作，更開出每月6,000至8,000元（人民幣‧下同，約6,488至8,650港元）工資，比在超市打工要多，而且還許諾做成「業務」後會給予提成。

團夥3方式騙人 萍姐承認知道對方是在搞電訊詐騙，但在高工資引誘下與丈夫一起加入，到柬埔寨菩薩省西北部的一個工業園區工作，園區有圍牆包圍，內有7至8幢4層高建築，不知園區有多少「老闆」，她所在的大樓則屬於強哥。強哥手下的詐騙團夥一共有3組，每組詐騙方式不同，「萍姐組」負責百家樂賭博，把被害人騙到集團的線上賭場。其他組則搞「殺豬盤」，假裝和被害人談戀愛，騙他們到集團的網絡平台投資，「錢進去肯定回不來」。

萍姐與丈夫其實曾於2020年春節前回過上海，當時因為爆發新冠疫情，在家待了半年，因沒有收入所以聯絡強哥，想再到詐騙園區工作。夫婦二人的護照已作廢，於是按強哥安排從福建泉州前往雲南西雙版納，再跟「蛇頭」偷渡出境，之後一直在園區繼續從事電騙。

去年9月，強哥指萍姐一組業績太差，所以讓5至6名組員去柬埔寨西哈努克港另一個園區接受培訓。不過，強哥私下指組員其實賣給了另一個團夥，更說看在是老鄉的份上，才不賣萍姐及其丈夫。萍姐又指，她有個同鄉偷渡到東南亞的詐騙集團工作，後來後悔想回家，結果被人打死。同鄉的父親接到電話後，當場暈倒。萍姐表示：「現在想想，我們能平安回來，真的很幸運。」本報綜合報道