25志願軍烈士遺骸 南韓將向中方移交
【本報綜合報道】中國退伍軍人事務部上周五宣布，韓方將向中方移交25位在韓中國人民志願軍烈士遺骸及相關遺物。中方周日交代詳情，根據中韓雙方達成的共識和工作計劃，將於明日至周五舉行第10批在韓志願軍烈士遺骸的裝殮交接迎回安葬活動，並盡快啟動志願軍烈士遺骸DNA鑑定工作。
活動為期3天，中方代表團組昨日啟程到南韓執行交接任務，雙方明日將在仁川志願軍烈士遺骸臨時安置所舉行裝殮儀式，周四在仁川國際機場共同舉行志願軍烈士遺骸交接儀式，隨後由中國空軍運輸機接載烈士遺骸回國，在瀋陽桃仙國際機場舉行迎回儀式。最後，周五在瀋陽抗美援朝烈士陵園舉行安葬儀式。截至目前，迎回的913位烈士遺骸DNA檢材提取鑑定比對工作持續進行，已為10位烈士確認身份並找到親屬。
盡快確認身份尋親人
退伍軍人事務部褒揚紀念司副司長李敬先表示，當局在2020年4月開通「烈士尋親政府公共服務平台」，常態化開展「烈士尋親」活動。結合烈士遺物、軍事戰史以及志願軍烈士遺骸挖掘資訊等，積極穩步推進烈士身份確認以及尋親等相關工作，預計將會為更多的烈士確認身份、找到親人。
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