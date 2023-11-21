25志願軍烈士遺骸 南韓將向中方移交

【本報綜合報道】中國退伍軍人事務部上周五宣布，韓方將向中方移交25位在韓中國人民志願軍烈士遺骸及相關遺物。中方周日交代詳情，根據中韓雙方達成的共識和工作計劃，將於明日至周五舉行第10批在韓志願軍烈士遺骸的裝殮交接迎回安葬活動，並盡快啟動志願軍烈士遺骸DNA鑑定工作。

活動為期3天，中方代表團組昨日啟程到南韓執行交接任務，雙方明日將在仁川志願軍烈士遺骸臨時安置所舉行裝殮儀式，周四在仁川國際機場共同舉行志願軍烈士遺骸交接儀式，隨後由中國空軍運輸機接載烈士遺骸回國，在瀋陽桃仙國際機場舉行迎回儀式。最後，周五在瀋陽抗美援朝烈士陵園舉行安葬儀式。截至目前，迎回的913位烈士遺骸DNA檢材提取鑑定比對工作持續進行，已為10位烈士確認身份並找到親屬。