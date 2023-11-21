柯文哲赴郭台銘寓所 外界揣測合作

郭台銘

【本報綜合報道】國民黨和民眾黨「藍白合」計劃以全民調決定總統參選人誰正誰副，但至今未有共識。台媒昨日指，柯文哲周日前往鴻海集團始創人郭台銘家中會面，兩人是否合作引發聯想。國民黨總統參選人侯友宜表示，無論藍白合結果如何，都尊重柯文哲決定。

柯文哲於周日下午在「Team KP誓師大會」上表示，會用民眾黨總統候選人身份拚戰到底，當晚便被目擊坐車進入郭台銘住家所在大樓，待了約一個半小時後搭車離開。由於郭台銘昨日沒有登記參選等公開行程，外界揣測兩人是否在總統選戰結盟合作。郭台銘總統競選辦公室發言人陳家頤回應稱，柯文哲原定上周六見郭台銘，最後改約周日晚會面。陳家頤強調，郭台銘參選的初衷及目標沒改變，仍會繼續朝着整合在野陣營、勝選達成政黨輪替的方向前進，周五登記截止前甚麼事情都有可能發生。

侯友宜：尊重柯決定 侯友宜昨日清晨到嘉義縣出席活動前受訪，被問及藍白合是否宣告破局時，他稱無論結局怎樣都尊重柯文哲的決定，他們一定會團結在一起，堅定自己該走的路，最後贏得選舉。對於柯文哲夜會郭台銘，侯友宜不評論二人討論了甚麼。民進黨副秘書長黃建嘉質疑，柯文哲就是慣性政治劈腿，戲弄國民黨主席朱立倫、侯友宜等人。

柯文哲 侯友宜（中）尊重柯文哲決定。