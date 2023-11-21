賴清德公布 蕭美琴任大選副手

分析指意料之內 無助加分 台灣正副總統及立法委員參選登記昨日展開，台灣副總統兼民進黨總統參選人賴清德當日公布由台灣駐美代表蕭美琴出任副手。台外交部表示，蕭美琴昨日早上向外長吳釗燮述職後正式請辭。賴清德在社交平台貼出一張與蕭美琴在美國首都華盛頓的合照，表示邀請對方成為競選拍檔相信是眾所期待的決定，也是最好的決定。台媒指，賴清德和蕭美琴今日會到中選會登記參選。

在台北競選總部開記招正式宣布決定前，賴清德先在社交網預告夥拍蕭美琴出戰明年總統選舉，他指蕭美琴這幾年在美國的外交表現獲民眾和國際稱讚，成就了台美近年空前緊密的互動，相信她絕對是現今台灣外交工作的佼佼者。他提到國民黨和民眾黨的「藍白合」亂局，直指沒有互信基礎的合作將是貌合神離、分贓權力的組合，造成更大紛亂，不是台灣之福。相比藍白合，賴清德強調他的團隊是準備完全且經得起考驗，在總統蔡英文的8年執政基礎下，有信心與蕭美琴一起贏得選舉。

蕭稱對岸單方改變台海 感焦慮 在記招上，賴清德指這是關鍵時刻，國際和地緣政治複雜多變，全世界都關注台灣人的選擇，是信賴台灣，抑或依賴中國大陸、把台灣鎖進大陸。他表明台灣禁不起紛亂，更無法試驗，他與蕭美琴會穩穩地帶領台灣，把變遷的局勢化為機會。對於國台辦指「賴蕭配」是「獨上加獨」，賴清德指摘大陸說三道四，足以證明陸方介入今次選舉。

蕭美琴表示，過去幾年在美國「上架台灣」是蔡英文賦予她的任務，也是她自認為最佳的戰鬥位置，當賴清德邀請她任副總統參選人時，她陷入長時間思考:「要留在熟悉戰鬥位置，還是要在新位置上接受高難度的挑戰。」她指出，對岸正在單方面改變台海現狀，讓她焦慮能否守住民主價值，這些情況令她知道沒有迴避空間，為了台灣會拚下去。

台外交部表示，將依規定辦理蕭美琴辭職事宜，預計數日後可完成程序並生效，吳釗燮也已批准她在這段期間請假。台媒指，蕭美琴是與出席完美國加州三藩市亞太經合組織（APEC）會議的台積電始創人張忠謀同機返台。

分析指，賴清德選擇蕭美琴為副手是大多數人的意料之內，相信宣布後對綠營選情難以加分，亦不會扣分，賴清德可能想在民調領先之時求穩定，並透過蕭美琴的外交關係穩住美國對他的信任。另外，有報道指上海市台辦副主任陽禮華日前稱，一旦賴清德上台搞「台灣獨立」，可能更有利於中國加快統一。本報綜合報道