緬北戰事加劇 266泰公民經華返國

【本報綜合報道】緬甸軍政府與少數民族武裝組織在北部的戰鬥加劇，被困的266名泰國公民正經中國撤離緬甸再返回泰國。

中方敦促各方停火 泰國外交部周日表示，在緬甸當局協助下，另有為數不明的菲律賓和新加坡人連同泰國受困公民，周日從緬北撣邦果敢老街撤往緬中邊界。這些人將獲准入境中國，再分乘兩班包機從雲南省昆明市飛往曼谷，然後在曼谷接受人口販運和犯罪紀錄檢查。泰方指出，受困緬甸的部分是人口販運受害人，部分則可能有份參與電訊詐騙。

中國外交部發言人毛寧昨日表示，中方一直關注緬北衝突態勢，並持續敦促各方止戰停火。對近期有部分國家向中方請求協助，就其在緬北的公民取道中國撤離緬甸避戰，中方提供了出入境便利，後續將繼續與有關國家保持溝通，提供力所能及的幫助。福建龍岩市新羅區人民政府東城街道辦事處、龍岩市公安局東城派出所同日聯合發出緊急通告，呼籲滯留在緬北地區人員的家屬立即向所在社區報備，並讓他們盡快回國。