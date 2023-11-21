海巡兵偷嗒上級妻 判賠款

【本報綜合報道】台灣北部某海巡隊副所長阿周（化名）與同為海巡隊任職的一名女士官結婚3年，偶然一次從共享相簿中，發現妻子和一名身穿制服海巡兵的親吻照片，震怒下將對方告上法院求償百萬元（新台幣‧下同）。宜蘭地院判海巡兵侵害配偶權，應賠償20萬元（約4.9萬港元），可上訴。

副所長發現妻吻他人照 判決指出，阿周發現一張妻子與男人身穿海巡署制服的親吻照片後，妻子對此坦承不諱，更承認她和對方曾於同遊期間發生性關係。為挽回婚姻，妻子將手機密碼告知阿周，未料阿周看着妻子與海巡兵親密曖昧的對話紀錄，心中愈發難受，更察覺二人曾至少發生兩次性行為。

阿周認為，海巡兵明知妻子已婚，仍插足二人婚姻當第三者，致其身心受創，且已嚴重影響正常工作與生活，因此憤而提出起訴並求償100萬元（約24萬港元）。宜蘭地院審理，審酌海巡兵未於言詞辯論期到場，也未有提出書狀作聲明或陳訴，並依據阿周所提相關證據，判處他侵害配偶權需作出賠償。