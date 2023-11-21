美政界憂F16V延誤交付台

眾議院軍事委員會副主席威特曼（Rob Wittman）為首的眾議員，在信中讚賞拜登政府為加快交付所做的努力，但擔心過去在完成F16生產和轉讓方面遇到的困難可能持續下去。在美國對烏克蘭、以色列及台灣的軍事承諾不易兼顧下，是否超出華盛頓同時處理多個衝突的能力，加劇美國國會的擔憂。威特曼表示，隨着世界各地區域安全問題的擴大，需集中精力兌現向台灣承諾的軍事援助，強調不能對最親密的朋友過度承諾，但兌現太少。