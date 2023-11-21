美包機密密運 軍備援台趨增 針對解放軍

近半月涉及大批 單兵裝備 機槍 台海緊張局勢有增無減之際，傳出美國近期根據《2023年國防授權法案》陸續對台灣提供無償軍援，最新一波軍援包括8萬套用於城鎮戰的美軍現役單兵個人裝備、1,000挺M240B機槍。台灣國防部長邱國正昨日沒有正面回應事件，僅稱軍事裝備是台美交流項目之一，但細節不便透露。

經英國南韓轉機 隱密地方卸載 根據台灣傳媒報道，自本年8月起不斷有美軍包機於深夜抵台，運送刺針便攜式防空導彈等軍備。過去半個月來，美國對台新一批軍援經由從南韓烏山、英國伯明翰轉機的美軍包機，陸續抵達桃園國際機場，交由台灣國防部接裝分配。直至周日，仍然有美軍包機抵台。有傳美國在台協會特別要求，須改在隱密地方卸載武器。

台軍地面部隊仍使用聯勤205兵工廠於1985年，仿比利時FN MAG機槍製造的T74排用機槍，至今已服役38年。M240B機槍廣泛在步兵、地面戰鬥車輛上服役，7.62X51毫米子彈可補充步槍火力。根據伊拉克戰爭實戰經驗，美軍認為7.62毫米口徑子彈可貫穿大部分公寓或獨立家居的磚牆及輕型結構物，因此適合城鎮戰。

國民黨立委 憂演變成全民皆兵 台灣國防部稱，相關資訊基於台美默契不予評論。邱國正昨日出席立法院質詢，稱台美交流頻繁，不管是視訊、觀摩、見學。軍事裝備部分是交流項目之一，但數量、種類及型號不便透露，並沒有刻意武裝。他指時間點可能令外界起疑，事實上軍購或軍事問題都在正常運作。

國民黨立委王鴻薇表示，過去美國對台軍售以防衞武器為主，但近幾年不僅防衞武器售予台灣，除了制空權或拒敵於海外之外，現在給台灣的武器看起來有全民武裝的感覺。她認為，上述現象與民進黨的做法，包括延長兵役、全民動員等一致。她擔心美國對未來的台海戰爭規劃，是否變成烏克蘭一樣全民皆兵及全民守衞。美國參議院去年12月通過《2023年國防授權法案》，授權美國從2023至2027年5年間，對台灣提供高達100億美元（約780億港元）無償軍事財政援助。

崔天凱：須以生或死看待台問題 曾任中國駐美大使的崔天凱受訪表示，台灣問題涉及中國國家主權、領土完整及國家統一，必須以生或死問題看待台灣問題。他稱由於中美關係非常複雜，不能單靠一次元首會晤就能修正彼此關係；他同時相信，儘管香港捲入地緣政治紛爭之中，香港仍將是國際投資樞紐及國際金融中心。本報綜合報道