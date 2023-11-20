南韓立法禁狗肉 中國文明應看齊

南韓政府決定年內推動制訂禁食狗肉草案工作，計劃明年成法後設立3年過渡期。政府並將為被迫轉業或停業的1,150多家養狗農戶、34家屠宰場、219家批發企業和1,600多家銷售狗肉的餐廳等提供支援。

南韓政府這項立法可謂掌握好時機從善如流，早在2018年平昌冬季奧運會期間，為顧及國際強烈批評韓國吃狗文化及不良觀感，政府亦下令關閉最大的狗肉市場。該狗肉市場佔當時全國狗肉消費的三分之一；2019年10月起，首爾也全面停止屠狗、拒吃狗肉。韓國宰吃狗的文化其實在步入衰落，從60年代每年1,000萬隻狗被屠宰食用，減少至如今每年只有100萬隻。根據去年的一項民調顯示，84%的南韓人表示不曾吃過狗肉，或稱未來不想在市面上看到狗肉；59%則表示願意支持禁止吃狗肉，立法禁制符合多數人意願。

動物權益不容忽視 從動物權益的倫理學角度，抗拒吃狗起碼有兩大道德理由，第一是狗與貓數以萬年來已普遍被人馴化成為對人有感情、一起生活及工作的夥伴，狗忠心看門守衞、幫助狩獵以及貓捕鼠，到人類社會趨向富裕更使牠們廣泛進一步成為寵物的特殊關係，牠們就提升為超出較低靈性被當作肉食動物的範疇。由於社會廣泛飼養貓狗作為寵物的好夥伴關係，也因此深諳和培養出對貓狗更大的尊重，故此人類社會發展出一種廣泛的道德情懷，會覺得虐待，特別宰吃貓狗是一種感情上令人厭惡及覺得受困擾的行為，這也成為道德譴責及立法禁止宰殺饕食的基礎。

其實中國一直也是吃狗的大國，除了中國朝鮮族及中國東北，廣東及廣西都有吃狗的習俗。過去中國吃狗是因為社會貧窮及肉食選擇少，飼養貓狗除了社會功能，也就供食用。但如今中國生活走向富足，肉食動物如豬、牛、羊、雞、鴨等都供應充裕，另一方面飼養寵物也更普及化，自然是不少人把貓狗提升至寵物、工作及生活夥伴的愛護範疇，出於更大尊重牠們這特殊關係而賦予更高權利，就應禁止粗暴的宰殺食用。

步隨香港，深圳市近年亦立法禁止宰殺食用貓狗，成為尊重夥伴寵物的更高權利的全國表率，希望這項更人道的禁止宰殺食用夥伴寵物的法例，可以漸漸普及全國。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻