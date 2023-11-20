冰雪砌跑道 波音787首降南極

【本報綜合報道】美媒前日報道，北歐大西洋航空一架波音787客機上周三在南極洲特羅爾機場降落，不僅是波音787客機首次降落南極，也創下在特羅爾機場降落的最大型飛機紀錄。

載45科學家及12噸設備 今次成就是北歐大西洋航空、挪威極地研究所和一間航空經紀公司共同努力的成果，旨在將必要的研究設備和科學家運送到位於南極洲毛德王后地的特羅爾研究站。客機搭載45名科學家及12噸重的設備，於上周一從挪威首都奧斯陸起飛，經停南非開普敦，於上周三凌晨2時許抵達。由於南極沒有傳統的跑道，飛機降落在一條用冰雪砌成跑道上。

北歐大西洋航空行政總裁拉森（Bjorn Tore Larsen）表示，很自豪能夠參與這項重要而獨特的使命，今次飛行見證了機師和機組人員經過的高度訓練和具備的技術。挪威極地研究所負責人布雷克（Camilla Brekke）則稱，這次任務的成功，令研究所進一步探索南極洲指日可待，日後有望利用大型現代化飛機，減少南極洲的整體碳排放和環境足迹。