兩岸國際

1天2000次地震 冰島火山將爆發

冰島西南部雷克雅內斯半島火山活動持續加劇，上周六的過去24小時內錄得約2,000次小型地震，估計格林達維克鎮未來數天可能會發生火山爆發。格林達維克鎮位於首都雷克雅未克西南約50公里外，自一周前起火山活動頻繁，多處建築受損，公路出現裂縫並有白煙冒出。
（綜合報道）
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