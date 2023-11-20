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眾院議長公開暴動片 特朗普讚揚
美國眾議院議長約翰遜上周五表示，將分階段公開逾4.4萬小時的2021年1月國會暴動閉路電視錄像。外界視之為約翰遜履行對共和黨極右派眾議員的承諾，而被指是罪魁禍首的前總統特朗普在社交網發文，讚約翰遜有勇氣公開影片。
（綜合報道）
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