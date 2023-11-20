韓進口華啤酒量按年減四成

【本報綜合報道】青島啤酒有工人在原料倉小便的影片曝光後，南韓上月的中國啤酒進口量較去年同期減少40%以上，同期日本啤酒進口量卻激增2倍以上。有南韓酒類業界人士稱，中日在對韓啤酒出口市場上互相競爭，日本啤酒進口量增加，中國啤酒進口量自然減少。

南韓關稅廳上周四公布貿易統計數據，顯示上月進口2,281噸中國啤酒，同比減少42.6%。進口額為192.7萬美元（約1,503萬港元），同比下跌37.7%。今年1月至9月，南韓的中國啤酒進口量為36,184噸，同比下降近10%。在整體進口下滑的9月份，中國啤酒進口量更一度跌至1,750噸以下。

日啤酒則激增2倍 隨着日韓關係改善，南韓上月的日本啤酒進口量為7,243噸，為去年同期307%。進口額增至近614萬美元（約4,790萬港元），同比上升377%。自6月起，日本啤酒連續5個月居於南韓的啤酒進口榜首位。在5月還是榜首的中國啤酒不敵荷蘭啤酒，於9月跌落第三。