旅居英12年 大熊貓下月返華

【本報綜合報道】英國傳媒上周五報道，英國唯一一對大熊貓「陽光」和「甜甜」在愛丁堡動物園旅居12年後，將於12月初返回中國，牠們的館舍於本月30日起關閉。

陽光甜甜館舍將關閉 2011年12月，作為蘇格蘭皇家動物學會與中國野生動物保護協會達成的10年期協議一部分，「陽光」和「甜甜」到愛丁堡旅居，協議後來延期兩年。蘇格蘭皇家動物學會行政總裁菲爾德指，超過100萬個物種面臨滅絕危險，自然世界陷入危機，「陽光」和「甜甜」通過激勵數百萬人關心大自然產生令人難以置信的影響。獸醫專家、飼養員團隊聯同愛丁堡大學合作進行科學研究，為了解大熊貓的繁殖能力、飼養和護理作出重要貢獻，對保護大熊貓確實有益。

中國今年迎來大熊貓返家潮，本月9日旅居美國華盛頓國家動物園的大貓熊「美香」、「添添」和牠們的幼崽「小奇迹」返回中國。今年較早前，旅居美國孟菲斯動物園「丫丫」亦回國，日本東京上野動物園的「香香」、「永明」及其雙胞胎女兒「櫻濱」和「桃濱」亦結束旅日，送返中國。