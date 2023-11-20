加國商人：疑分享北韓情報 致與外交官在華被捕

斯派佛康明凱 歷逾千天牢獄災 加拿大前外交官康明凱及商人斯派佛2018年12月在中國遭到拘禁，直至2021年9月獲釋返國。斯派佛日前接受加媒訪問時猜測，他早年曾與康明凱分享與北韓有關情報，對方卻在自己不知情狀況下轉供加拿大及國際情報分享組織五眼聯盟，導致雙雙經歷超過1,000天牢獄之災。加拿大全球事務部否認康明凱及斯派佛曾參與間諜活動。

由2013年起，斯派佛曾幫忙組織前美國著名籃球員洛文兩度訪問北韓，其始創公司「長白山文化交流」從事促進北韓與國際之間商業及文化聯繫工作，更曾與北韓領袖金正恩在遊艇拍照，屬少數能夠與金正恩建立關係的西方人。在前天刊登專訪中，他承認早年曾與康明凱分享朝方情報。

加方重申罪成判決無根據 談及自己為何在華被捕時，他估計一切與自己不知不覺地向加方洩露北韓情報有關。斯派佛的律師菲利普斯（John K. Phillips）補充，由於其當事人曾向康明凱分享上述資訊，對方卻根據其外交事務職責，私下向加拿大及五眼聯盟成員轉達，造成兩人身陷囹圄。另有一名消息人士表示，斯派佛已為此尋求加國政府賠償數百萬加元。

加拿大全球事務部發言人屈居昂（Pierre Cuguen）回應時重申，斯派佛2021年8年在華被控為境外刺探、非法提供國家秘密罪成判決是毫無根據，又指只要外界相信康明凱及斯派佛參與間諜活動，那麼中方虛假說法就會成立。他提到康明凱及斯派佛獲釋回國後，政府一直支持兩人重建生活，又指他們均可自由地暢談任何在華被拘留經歷，不過出於私隱考慮不能透露更多訊息。

事前孟晚舟在加國遭拘留 2018年12月，加拿大應美國要求，在卑詩省溫哥華拘留中國科技企業華為太子女孟晚舟。康明凱與斯派佛同月在華遭到拘留，兩人翌年被正式拘捕，斯派佛更被判處監禁11年。直至2021年9月，孟晚舟終於返回中國，康明凱與斯派佛分別獲准取保候審及終止審理案件返國。本報綜合報道